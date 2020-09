C.E Prof. Yveth Nader Cavalcante passa por reforma e vai ganhar mais quatro salas de aula

O Centro Educacional Professora Yveth Nader Cavalcante, que fica no bairro Recanto dos Victor’s, está entre as dezenas de escolas que estão passando por reforma completa e por ampliação. Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cotia e seguem em ritmo acelerado para estar tudo pronto assim que for possível a retomada das aulas presenciais (suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus). A escola vai ganhar novos espaços, vai aumentar a capacidade de atendimento e melhorar os ambientes utilizados pelos alunos e pelos funcionários.







A reforma completa que está sendo feita no local passa pela parte elétrica, hidráulica, telhado, forro, paredes, pisos, portas, vidros, janelas, entre outros. A implantação de novos espaços e ampliação de alguns ambientes existentes também está em andamento.

Para a diretora Arlene Sousa Silva Prates o ponto alto dos trabalhos é a ampliação do refeitório e a construção de novos sanitários. “Dará melhor condições ao desenvolvimento do nosso trabalho, é mais conforto às nossas crianças, pois o nosso espaço já não estava mais comportando o número de crianças”, destacou. Mas ela também comemorou a reforma que a escola está recebendo. “Toda a reforma á de muita importância e está sendo muito bem-vinda por todos: equipe escolar e famílias”, completou.

Fotos: Alexandre Rezende