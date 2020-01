Carnê de cobrança do IPTU, em Cotia, é diferente para contribuintes com dados desatualizados

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2020 já começou a ser entregue aos contribuintes de Cotia. A Secretaria da Fazenda emitiu dois tipos diferentes de carnês do imposto: um boleto para pessoas com cadastros atualizados junto à Secretaria da Fazenda, e outro via Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no caso de proprietários com os dados desatualizados na Fazenda Municipal.

A diferença entre os dois boletos é que a ficha de compensação possui o logo da Caixa Econômica e uma sequência numérica na parte de cima do documento, e pode ser pago em qualquer banco. Já o DAM, possui a sequência numérica acima do código de barras e só pode ser pago nos bancos Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Brasil, ou nas casas lotéricas. No próprio carnê emitido pela Prefeitura, há informação sobre o pagamento do DAM.

É muito importante que os contribuintes com cadastro irregular, que receberam o DAM, procurem o Centro Integrado Tributário (CIT) mais próximo, para a atualização do cadastro, eles ficam localizados em três endereços: Avenida Roque Celestino Pires, nº1.204 (centro de Caucaia do Alto), na Avenida Benedito Isaac Pires, nº35 (Jardim Nomura) ou na avenida Denne, nº 163 (Parque São George).

Caso o contribuinte ainda não tenha recebido o carnê, as guias também estão disponíveis para impressão pelo site oficial da Prefeitura de Cotia (www.cotia.sp.gov.br). Vale ressaltar que o vencimento da primeira parcela e da cota única com desconto é dia 20 de janeiro. O tributo poderá ser pago à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em até 12 vezes, sem desconto.