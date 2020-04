Secretaria de Saúde reestrutura o Sistema de Remédio em Casa para pacientes acamados

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, reestruturou o Sistema de Remédio em Casa para garantir que cuidadores e responsáveis por pessoas acamadas não precisem ir à uma farmácia da rede municipal para fazer a retirada de medicação de uso contínuo, entre outros insumos, pelos próximos meses. A medida faz parte das ações adotadas pela Prefeitura para evitar aglomeração de pessoas e, por consequência, exposição ao novo Coronavírus.

A partir de segunda-feira (23/03), as receitas médicas serão retiradas nas residências de pacientes acamados e a Secretaria de Saúde fará um cadastro com todos os medicamentos e insumos, como fralda, kit diabete, kit curativo, para montar os kits para entrega no domicílio de cada paciente. “Como se trata de um atendimento piloto, vamos entender certinho como vai funcionar na prática, mas, em princípio, a ideia é que as entregas sejam bimestrais”, explicou Adriana Cardoso, Coordenadora do Atende Cotia e Apoio à Gestão. “Teremos o cadastro com todos os itens entregues a cada paciente, a data e quantidade que foi entregue e o controle de quando deve acontecer a próxima remessa, com isso, não será preciso que o paciente ligue e solicite”, completou.

